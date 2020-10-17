"Кристал Пэлас" купил голкипера сборной Англии

Вратарь Джек Батленд официально перешёл из "Сток Сити" в "Кристал Пэлас".

Лондонский клуб заплатил за 27-летнего стража ворот 1,1 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2023 года.

Батленд выступал за "Сток Сити" с января 2013 года, сыграл 168 матчей и пропустил 235 голов.

На счету голкипера 9 матчей в составе сборной Англии, в которых его ворота поразили всего 4 раза.

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