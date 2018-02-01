"Кристал Пэлас" купил норвежского форварда

"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Мидтьюлланда" Александра Серлота.

Сумма трансфера составила 7,8 миллионов евро. 22-летний норвежец заключил с лондонским клубом контракт до лета 2022 года.

Серлот выступал за "Мидтьюлланд" с июля 2017 года, сыграл 25 матчей и забил 14 голов.

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