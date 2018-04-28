"Кристал Пэлас" - "Лестер" - 5:0 (обзор)

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"Кристал Пэлас" - "Лестер" - 5:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Кристал Пэлас" и "Лестером".

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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