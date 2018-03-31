"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)

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"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 32-го тура английской Премьер-лиги между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем".

Не пропустите: Салах принёс "Ливерпулю" волевую победу над "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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