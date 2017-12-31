"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:0 (обзор)

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"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 21-го тура английской Премьер-Лиги, в котором "Кристал Пэлас" сумел отобрать очки у "Манчестер Сити".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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