"Кристал Пэлас" может уволить де Бура

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"Кристал Пэлас" может уволить де Бура

"Кристал Пэлас" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Франка де Бура, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, у голландского специалиста есть разногласия с руководством лондонского клуба. Кроме того, наставником недовольны футболисты "орлов".

Также стоит отметить, что "Кристал Пэлас" провалил начало сезона, проиграв все три стартовых матча АПЛ.

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