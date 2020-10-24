"Кристал Пэлас" на выезде победил "Фулхэм"

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"Кристал Пэлас" на выезде победил "Фулхэм"

В матче 6-го тура чемпионат Англии "Кристал Пэлас" на выезде победил "Фулхэм" со счетом 2:1.

Победу лондонскому клубу принесли голы Джайро Ридевалда и Уилфрида Заа. У хозяев отличился Том Кэрни.

Благодаря победе "Кристал Пэлас" вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Фулхэм" остался на последнем, 20-м месте.

"Фулхэм" Лондон – "Кристал Пэлас" Лондон 1:2 (0:1)
Голы: Ридевалд, 8 - 0:1, Заа, 64 - 0:2, Кэрни, 90 - 1:2

"Фулхэм": Ареоля, Айна, Рим, Робинсон, Адарабиойо, Лемина (Рид, 79), Кэрни, Лофтус-Чик (Декордова-Рид, 74), Замбо-Ангисса (Камара, 66), Лукман, Митрович.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Митчелл, Дэнн, Клайн (ван Анхолт, 72), Ридевалд (Сако, 85), Миливоевич, Шлупп (Эзе, 76), Таунсенд, Куяте, Заа, Батшуайи.

Удаление: Камара (88).

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