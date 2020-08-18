"Кристал Пэлас" нацелился на форварда "Челси"

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Челси" Миши Батшуайи, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Челси" готов продать форварда, так как он не часто выходит в стартовом составе. Также игроком интересуется "Лидс".

В минувшем сезоне 26-летний Батшуайи провел за "Челси" 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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