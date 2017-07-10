"Кристал Пэлас" нацелился на Силлессена

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"Кристал Пэлас" нацелился на Силлессена

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен попал в сферу интересов "Кристал Пэлас", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "орлы" намерены арендовать 28-летнего вратаря с возможностью дальнейшего выкупа.

В минувшем сезоне Силлессен провел 10 матчей, в которых пропустил 9 голов.

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