"Кристал Пэлас" надеется продать Бентеке

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"Кристал Пэлас" надеется продать Бентеке

Форвард "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке, скорее всего, сменит клубную прописку ближайшим летом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, игра 27-летнего бельгийца окончательно разочаровала тренерский штаб "орлов". Кроме того, клуб хочет избавиться от игрока, который зарабатывает более 7 миллионов евро в год.

В этом сезоне Бентеке сыграл за "Кристал Пэлас" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

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