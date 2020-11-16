"Кристал Пэлас" намерен подписать защитника "Челси"

Теги челсикристал пэласмаркос алонсопатрик ван анхолттрансферыжордан амави

"Кристал Пэлас" намерен подписать защитника "Челси"

"Кристал Пэлас" нацелился на левого защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "орлы" видят в испанце замену для Патрика ван Анхолта, у которого следующим летом истекает контракт с клубом.

Также "Кристал Пэлас" рассматривает кандидатуру Жордана Амави из "Марселя".

29-летний Алонсо выступает за "Челси" с августа 2016 года, сыграл 152 матча, забил 22 гола и сделал 18 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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