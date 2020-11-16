"Кристал Пэлас" намерен подписать защитника "Челси"
"Кристал Пэлас" нацелился на левого защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, "орлы" видят в испанце замену для Патрика ван Анхолта, у которого следующим летом истекает контракт с клубом.
Также "Кристал Пэлас" рассматривает кандидатуру Жордана Амави из "Марселя".
29-летний Алонсо выступает за "Челси" с августа 2016 года, сыграл 152 матча, забил 22 гола и сделал 18 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
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|2
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|Лестер Сити
|27
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|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|27
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|Эвертон
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|Астон Вилла
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