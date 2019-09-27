"Кристал Пэлас" намерен зимой усилиться игроком "Шахтёра"
Хавбек "Шахтёра" Тарас Степаненко может уже зимой сменить клубную прописку, сообщает The Sun.
По сведениям издания, на украинского полузащитника всерьёз нацелился "Кристал Пэлас", который ранее уже проявлял к нему интерес.
"Орлы" собираются в январе сделать предложение по трансферу 30-летнего футболиста и "горняки" готовы к конструктивным переговорам.
Степаненко выступает за "Шахтёр" с 2010 года, сыграл 285 матчей, забил 19 голов и сделал 19 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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