"Кристал Пэлас" не может договориться с "Ливерпулем" по трансферу Сако

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"Кристал Пэлас" не может договориться с "Ливерпулем" по трансферу Сако

Переход французского защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако в "Кристал Пэлас" находится по угрозой срыва, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "орлы" предлагали за футболиста 27 миллионов евро, но получили отказ. Мерсисайдцы оценивают игрока в 32 миллиона евро.

Напомним, что у Сако нет шансов пробиться в основу "Ливерпуля" из-за конфликта с главным тренером клуба Юргеном Клоппом. Во второй половине минувшего сезона француз выступал за "Кристал Пэлас" на правах аренды.

Не пропустите: Сако близок к переходу в "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

 

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