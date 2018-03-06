"Кристал Пэлас" не побеждал "Манчестер Юнайтед" с 1991 года

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"Кристал Пэлас" не побеждал "Манчестер Юнайтед" с 1991 года

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" на своём поле принимает "Манчестер Юнайтед".

К 55-й минуте "орлы" побеждают "красных дьяволов" со счётом 2:1.

Таким образом, лондонская команда близка к прерыванию неудачной серии в играх с "МЮ" - "Кристал Пэлас" не обыгрывал манкунианцев на протяжении 19 матчей в чемпионате, начиная с 1991 года.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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