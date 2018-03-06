"Кристал Пэлас" не побеждал "Манчестер Юнайтед" с 1991 года

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" на своём поле принимает "Манчестер Юнайтед".

К 55-й минуте "орлы" побеждают "красных дьяволов" со счётом 2:1.

Таким образом, лондонская команда близка к прерыванию неудачной серии в играх с "МЮ" - "Кристал Пэлас" не обыгрывал манкунианцев на протяжении 19 матчей в чемпионате, начиная с 1991 года.

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