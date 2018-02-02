"Кристал Пэлас" не успел оформить трансфер хавбека "Шахтера" Степаненко
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко заявил, что он мог перейти в "Кристал Пэлас" в последний день зимнего трансферного окна за девять миллионов евро.
"Сначала были предложения об аренде, но их сразу отбрасывал, ведь это неприемлемо ни для "Шахтера", ни для меня. Потом было конкретное предложение выкупа, которым вчера я занимался целый день. Клуб очень поздно обратился в Шахтер, и практически не было времени решить этот вопрос. Я пытался решить его, этим занимался и мой агент, все проявили максимальный профессионализм, но не срослось. Ничего страшного, это жизнь. Двигаемся дальше. Я играю в суперклубе, поэтому не падаю духом. Должен все делать как профессионал.
Понятно, что у "Шахтера" большие амбиции, но амбиции должны быть и у футболиста. Я мечтаю поиграть в топ-чемпионате, почувствовать уровень топового футбола, и от этой мечты я не отказываюсь. Иду дальше, работаю на максимуме, и, дай Бог, все получится. Если нет – останусь в "Шахтере". Эта команда навсегда в моем сердце и многое для меня сделала. Никаких проблем в том, что я не ушел, нет", - приводят слова Степаненко украинские СМИ.
28-летний Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года, провел за клуб 225 матчей и забил 15 голов.
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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