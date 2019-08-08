"Кристал Пэлас" объявил о переходе двух игроков

"Кристал Пэлас" перед закрытием летнего трансферного окна усилился двумя игроками.

В лондонский клуб перешли полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти и хавбек "Бетиса" Виктор Камараса.

За 28-летнего ирландца "орлы" заплатили 3,3 миллиона евро, а 25-летний испанец перебрался в Англию на правах аренды с правом последующего выкупа за 15 миллионов.

Напомним, что "Пэлас" также работает над приобретением форварда ЦСКА Фёдора Чалова. За россиянина могут выложить порядка 25 миллионов евро.

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