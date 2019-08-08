"Кристал Пэлас" объявил о переходе двух игроков

Теги кристал пэласэвертонбетисджеймс маккартивиктор камарасатрансферы

"Кристал Пэлас" объявил о переходе двух игроков

"Кристал Пэлас" перед закрытием летнего трансферного окна усилился двумя игроками.

В лондонский клуб перешли полузащитник "Эвертона" Джеймс Маккарти и хавбек "Бетиса" Виктор Камараса.

За 28-летнего ирландца "орлы" заплатили 3,3 миллиона евро, а 25-летний испанец перебрался в Англию на правах аренды с правом последующего выкупа за 15 миллионов.

Напомним, что "Пэлас" также работает над приобретением форварда ЦСКА Фёдора Чалова. За россиянина могут выложить порядка 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Кристал Пэлас" объявил о переходе Гари Кэйхилла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Инцидент с Малкомом и фанатами "Зенита" сорвал трансфер ЦСКА

Инцидент с Малкомом и фанатами "Зенита" сорвал трансфер ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов