"Кристал Пэлас" объявил о переходе Гари Кэйхилла

Теги кристал пэласчелсигари кэйхиллтрансферы

"Кристал Пэлас" объявил о переходе Гари Кэйхилла

Бывший защитник "Челси" Гари Кэйхилл стал игроком "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

33-летний англичанин, который являлся свободным агентом, заключил с "орлами" контракт до лета 2021 года.

Кэйхилл выступал за "Челси" с 2012 по 2019 год, сыграл 290 матчей, забил 25 голов и сделал 7 ассистов.

За сборную Англии центрбек провёл 61 игру и отличился 5 раз. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

Не пропустите: ЦСКА отказал "Кристал Пэлас" в трансфере Чалова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" готов арендовать игрока "Спартака"

"Рубин" готов арендовать игрока "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов