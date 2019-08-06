"Кристал Пэлас" объявил о переходе Гари Кэйхилла

Бывший защитник "Челси" Гари Кэйхилл стал игроком "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

33-летний англичанин, который являлся свободным агентом, заключил с "орлами" контракт до лета 2021 года.

Кэйхилл выступал за "Челси" с 2012 по 2019 год, сыграл 290 матчей, забил 25 голов и сделал 7 ассистов.

За сборную Англии центрбек провёл 61 игру и отличился 5 раз. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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