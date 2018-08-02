"Кристал Пэлас" объявил о переходе хавбека сборной Германии

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"Кристал Пэлас" объявил о переходе хавбека сборной Германии
Немецкий полузащитник Макс Майер перешел в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался английскому клубу бесплатно. Хавбек подписал трехлетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

Последним клубом 22-летнего Майера был "Шальке", за который он выступал с 2013 года, провел за клуб 192 матча и забил 22 гола. За сборную Германии провел 4 матча и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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