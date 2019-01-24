"Кристал Пэлас" объявил о переходе игрока юношеской сборной Бразилии



Вратарь "Сан-Паулу" Лукас Перри перешел в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал голкипера на полгода с правом последующего выкупа. За "орлов" бразилец будет выступать под 22-м номером.

21-летний Перри является воспитанником "Сан-Паулу", но не провел за основной состав команды ни одного матча. Сыграл пять матчей за юношескую сборную Бразилии.

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