"Кристал Пэлас" объявил о возвращении "короля"
Малийский полузащитник Бакари Сако перешел из "Вест Бромвича" в "Кристал Пэлас", сообщает официальный твиттер клуба.
"Король Бак вернулся", - гласит твит "орлов".
30-летний Сако выступал за "Кристал Пэлас" с 2015 по 2018 годы, забив восемь голов в 50 матчах. Прошлым летом он покинул клуб в статусе свободного агента, а затем в октябре перешел в "Вест Бромвич", за который провел шесть матчей во всех турнирах и забил один мяч. Ранее также играл за "Шатору", "Сент-Этьен" и "Вулверхэмптон". За сборную Мали сыграл 21 матч и забил девять мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11