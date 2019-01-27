"Кристал Пэлас" объявил о возвращении "короля"

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"Кристал Пэлас" объявил о возвращении "короля"

Малийский полузащитник Бакари Сако перешел из "Вест Бромвича" в "Кристал Пэлас", сообщает официальный твиттер клуба.

"Король Бак вернулся", - гласит твит "орлов".

30-летний Сако выступал за "Кристал Пэлас" с 2015 по 2018 годы, забив восемь голов в 50 матчах. Прошлым летом он покинул клуб в статусе свободного агента, а затем в октябре перешел в "Вест Бромвич", за который провел шесть матчей во всех турнирах и забил один мяч. Ранее также играл за "Шатору", "Сент-Этьен" и "Вулверхэмптон". За сборную Мали сыграл 21 матч и забил девять мячей.

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