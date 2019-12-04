"Кристал Пэлас" обыграл "Борнмут" и ворвался в зону еврокубков

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"Кристал Пэлас" обыграл "Борнмут" и ворвался в зону еврокубков

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" победил "Борнмут" со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте забил Джеффри Шлупп. Стоит отметить, что хозяева с 19-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Мамаду Сако.

Благодаря победе "Кристал Пэлас" ворвался в зону еврокубков и теперь занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Борнмут" остался на 12-й позиции.

"Кристал Пэлас" – "Борнмут" - 1:0 (0:0)
Гол: Шлупп, 76 - 1:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Томкинс, Сако, ван Анхолт (Шлупп, 29), Таунсенд (Маккарти, 46), Миливоевич, Куяте, Макартур, Заа, Айю.

"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Смит, Рико (Фрэнсис, 64), Мифем, Лерма, Биллинг, Уилсон, Данджума (Фрэйзер, 64), Соланке, Уилсон.

Удаление: Сако (19).

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