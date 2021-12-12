"Кристал Пэлас" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" на своем поле обыграл "Эвертон" со счетом 3:1.
Победу лондонскому клубу принесли дубль Конора Галлахера и гол Джеймса Томкинса. В составе гостей отличился Саломон Рондон.
"Кристал Пэлас", набрав 19 очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" с 18 очками опустился на 14-ю позицию.
"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 3:1 (1:0)
Голы: Галлахер, 41 - 1:0, Томкинс, 62 - 2:0, Рондон, 70 - 2:1, Галлахер, 90+4 - 3:1
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Томкинс, Гехи, Митчелл, Куяте, Хьюз, Галлахер, Айю, Заа, Эдуар.
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Годфри, Таунсенд, Грэй, Делф (Гордон, 58), Андре Гомеш, Дукуре, Ришарлисон (Рондон, 58).
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