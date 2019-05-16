"Кристал Пэлас" оценил своего игрока в 92 миллиона евро

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"Кристал Пэлас" оценил своего игрока в 92 миллиона евро

"Кристал Пэлас" готов продать летом своего лидера Уилфрида Заа, который хочет перебраться в команду, участвующую в Лиге Чемпионов.

Однако, как сообщает Daily Mail, лондонский клуб хочет выручить за 26-летнего ивуарийца гигантскую сумму. Речь идёт о 80 миллионах фунтов (почти 92 млн евро).

Ранее СМИ сватали звёздного вингера в ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и дортмундскую "Боруссию".

В текущем сезоне Заа сыграл за "Кристал Пэлас" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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