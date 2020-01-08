"Кристал Пэлас" отказал "Баварии" в трансфере Заа

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"Кристал Пэлас" отказал "Баварии" в трансфере Заа

"Бавария" не смогла договориться о переходе ивуарийского нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб хотел арендовать футболиста до конца нынешнего сезона, но англичане были согласны только на полноценный трансфер за 90 миллионов евро.

Таким образом, переговоры были прерваны.

В нынешнем сезоне 27-летний Заа провел за "Кристал Пэлас" 22 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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