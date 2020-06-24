"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова

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"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова

Лондонский "Кристал Пэлас" не будет покупать нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, английский клуб разочаровался в игре российского форварда и окончательно отказался от его трансфера. Летом 2019 года "орлы" были готовы заплатить за Чалова около 25 миллионов евро, но ЦСКА отказался его продавать.

Напомним, что в прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

В нынешнем сезоне 22-летний Чалов провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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