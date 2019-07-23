"Кристал Пэлас" отклонил первое предложение "Арсенала" по Заа

Лондонский "Арсенал" не теряет надежд заполучить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "канониры" сделали первое предложение по трансферу 26-летнего футболиста в размере 44,5 миллионов евро.

"Орлы" ответили финалисту Лиги Европы отказом, однако столичный клуб уже готовит новый улучшенный запрос по ивуарийцу.

Напомним, что "Пэлас" требует за своего лидера около 90 миллионов евро, несмотря на то, что игрок хочет уйти.

В прошлом сезоне Заа сыграл 36 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

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