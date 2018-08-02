"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Челси" по Заа

Теги уилфрид заадэниел дринкуотерчелсикристал пэлас

"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Челси" по Заа"Кристал Пэлас" отклонил предложение лондонского "Челси" по своему вингеру Уилфриду Заа, информирует The Sun.

Так, по сведениям источника, за 25-летнего ивуарийца "аристократы" были готовы выложить 33,5 миллиона евро и включить в сделку по нему своего полузащитника Дэниела Дринкуотера. Однако данное предложение не устроило "орлов".

Напомним, "Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей. | soccernews.ru

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