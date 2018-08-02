"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Челси" по Заа

"Кристал Пэлас" отклонил предложение лондонского "Челси" по своему вингеру Уилфриду Заа, информирует The Sun.

Так, по сведениям источника, за 25-летнего ивуарийца "аристократы" были готовы выложить 33,5 миллиона евро и включить в сделку по нему своего полузащитника Дэниела Дринкуотера. Однако данное предложение не устроило "орлов".

Напомним, "Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей. | soccernews.ru