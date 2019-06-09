"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Уан-Биссаку
"Манчестер Юнайтед" провалил попытку подписать защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уан-Биссаку.
Как сообщает The Telegraph, "стекольщики" отклонили предложение манкунианцев в размере 45 миллионов евро. Отмечается, что "Кристал Пэлас" хочет выручить с продажи 21-летнего игрока не менее 65 миллионов.
Уан-Биссака выступает за "Пэлас" с зимы 2018 года. В минувшем сезоне он провел 39 игр, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.
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|Команда
|М
|О
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|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
|38
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|Хаддерсфилд Таун
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|16