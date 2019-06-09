"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Уан-Биссаку

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"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Уан-Биссаку

"Манчестер Юнайтед" провалил попытку подписать защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уан-Биссаку.

Как сообщает The Telegraph, "стекольщики" отклонили предложение манкунианцев в размере 45 миллионов евро. Отмечается, что "Кристал Пэлас" хочет выручить с продажи 21-летнего игрока не менее 65 миллионов.

Уан-Биссака выступает за "Пэлас" с зимы 2018 года. В минувшем сезоне он провел 39 игр, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

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