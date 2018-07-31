"Кристал Пэлас" перехватил трансферную цель "Барселоны" и "Арсенала"

Бывший полузащитник "Шальке" Макс Майер в ближайшее время станет игроком "Кристал Пэлас", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, лондонский клуб уже согласовал детали личного контракта с 22-летним немцем, который сейчас является свободным агентом.

Стоит отметить, что ранее на Майера претендовали "Барселона" и "Арсенал".

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