"Кристал Пэлас" перехватил трансферную цель "Барселоны" и "Арсенала"

1 Теги шалькекристал пэласмакс майер

"Кристал Пэлас" перехватил трансферную цель "Барселоны" и "Арсенала"

Бывший полузащитник "Шальке" Макс Майер в ближайшее время станет игроком "Кристал Пэлас", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, лондонский клуб уже согласовал детали личного контракта с 22-летним немцем, который сейчас является свободным агентом.

Стоит отметить, что ранее на Майера претендовали "Барселона" и "Арсенал".

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Комментарии
Kireman

Вот уж перехватил так перехватил) Звери просто

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