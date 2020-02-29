"Кристал Пэлас" переиграл "Брайтон" в матче АПЛ

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"Кристал Пэлас" переиграл "Брайтон" в матче АПЛ

В рамках 28-го тура АПЛ "Брайтон" уступил "Кристал Пэлас".

Таким образом, "Кристал Пэлас" поднялся на 12-е место, а "Брайтон" по-прежнему 15-й.

"Брайтон" - "Кристал Пэлас" 0:1

Гол: Айю, 70 - 0:1

"Брайтон": Райан, Берн, Монтойя (Джаханбахш, 78), Данк, Уэбстер, Марч (Мюррей, 66), Биссума (Альсате, 82), Проппер, Муй, Троссард, Мопе.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Дэнн, Уорд, Куяте, Маккарти (Ридевалд, 46), Макартур, Заа, Бентеке (Тосун, 87), Айю.   

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