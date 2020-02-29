"Кристал Пэлас" переиграл "Брайтон" в матче АПЛ
В рамках 28-го тура АПЛ "Брайтон" уступил "Кристал Пэлас".
Таким образом, "Кристал Пэлас" поднялся на 12-е место, а "Брайтон" по-прежнему 15-й.
"Брайтон" - "Кристал Пэлас" 0:1
Гол: Айю, 70 - 0:1
"Брайтон": Райан, Берн, Монтойя (Джаханбахш, 78), Данк, Уэбстер, Марч (Мюррей, 66), Биссума (Альсате, 82), Проппер, Муй, Троссард, Мопе.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Дэнн, Уорд, Куяте, Маккарти (Ридевалд, 46), Макартур, Заа, Бентеке (Тосун, 87), Айю.
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|Команда
|М
|О
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18