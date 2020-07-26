"Кристал Пэлас" планирует пригласить нового главного тренера

Руководство "Кристал Пэлас" планирует сменить главного тренера команды. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным источника, на место 72-летнего наставника клуба Роя Ходжсона может прийти тренер "Бернли" Шон Дайч.

К такому решению "Кристал Пэлас" вынужден прибегнуть из-за 7 поражений подряд, 0 забитых голов в последних трех матчах.

Отметим, что контракт Ходжсона с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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