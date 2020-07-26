"Кристал Пэлас" планирует пригласить нового главного тренера

Теги кристал пэласшон дайч

"Кристал Пэлас" планирует пригласить нового главного тренера

Руководство "Кристал Пэлас" планирует сменить главного тренера команды. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным источника, на место 72-летнего наставника клуба Роя Ходжсона может прийти тренер "Бернли" Шон Дайч.

К такому решению "Кристал Пэлас" вынужден прибегнуть из-за 7 поражений подряд, 0 забитых голов в последних трех матчах.

Отметим, что контракт Ходжсона с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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