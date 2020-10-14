"Кристал Пэлас" подписал экс-игрока "Ливерпуля"

Защитник Натаниэль Клайн стал игроком "Кристал Пэлас".

Известно, что "орлы" подписали 29-летнего игрока в качестве свободного агента и заключили с ним краткосрочное соглашение.

Клайн является воспитанником "Кристал Пэлас" и уже выступал за клуб с 2008 по 2012 год.

Прошедшим летом у Клайна истек контракт с "Ливерпулем", за который он выступал с 2015 года.

Читайте также: "Ливерпуль" не будет покупать нового вратаря. | http://soccernews.ru