"Кристал Пэлас" подписал испанского голкипера

Теги кристал пэласхетафевисенте гуаита

"Кристал Пэлас" подписал испанского голкипера

Вратарь "Хетафе" Висенте Гуаита перешел в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался англичанам бесплатно, так как его контракт с испанским клубом истекает летом. Гуаита подписал контракт с "орлами" до лета 2021 года.

31-летний Гуаита выступал за "Хетафе" с 2014 года и провел за клуб 112 матчей. Ранее играл за "Валенсию" и "Рекреативо". Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Лион" опроверг трансфер Фекира в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Генеральная разминка перед Чемпионатом мира: Испания сыграет с Тунисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов