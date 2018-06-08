"Кристал Пэлас" подписал испанского голкипера

Вратарь "Хетафе" Висенте Гуаита перешел в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался англичанам бесплатно, так как его контракт с испанским клубом истекает летом. Гуаита подписал контракт с "орлами" до лета 2021 года.

31-летний Гуаита выступал за "Хетафе" с 2014 года и провел за клуб 112 матчей. Ранее играл за "Валенсию" и "Рекреативо". Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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