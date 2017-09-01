"Кристал Пэлас" подписал Сако

Теги кристал пэласмамаду сахоливерпуль

"Кристал Пэлас" подписал Сако"Кристал Пэлас" подписал защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако.

27-летний француз согласовал с клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист выступал за "Кристал Пэлас" на правах аренды.

"Мне очень нравится вновь играть за фанатов "Кристал Пэлас", но в футболе прошлое - это прошлое, поэтому нужно думать о сегодняшнем и завтрашнем дне. В прошлом сезоне мы проделали хорошую работу, но теперь нам нужно двигаться к новым целям. Если мы объединим всю свою силу, у нас будет отличный сезон", - сказал он. 

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