"Кристал Пэлас" подписал Сако

"Кристал Пэлас" подписал защитника "Ливерпуля" Мамаду Сако.

27-летний француз согласовал с клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист выступал за "Кристал Пэлас" на правах аренды.

"Мне очень нравится вновь играть за фанатов "Кристал Пэлас", но в футболе прошлое - это прошлое, поэтому нужно думать о сегодняшнем и завтрашнем дне. В прошлом сезоне мы проделали хорошую работу, но теперь нам нужно двигаться к новым целям. Если мы объединим всю свою силу, у нас будет отличный сезон", - сказал он.

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