"Кристал Пэлас" подписал защитника "Челси"
Фото: инстаграм "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен
Центральный защитник Марк Гехи перешел из "Челси" в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт английского клуба.
Молодой английский защитник прошел медицинское обследование, а сразу после этого подписал контракт на пять лет с клубом с "Кристал Пэлас", который в прошедшем сезоне английской премьер-лиги занял 14-е место.
Марк Гехи в прошлом сезоне на правах аренды играл за "Суонси" из Чемпионшипа. 21-летний игрок провел 41 матч.
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|Арсенал Лондон
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|10
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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