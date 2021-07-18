"Кристал Пэлас" подписал защитника "Челси"

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"Кристал Пэлас" подписал защитника "Челси"Фото: инстаграм "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен

Центральный защитник Марк Гехи перешел из "Челси" в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой английский защитник прошел медицинское обследование, а сразу после этого подписал контракт на пять лет с клубом с "Кристал Пэлас", который в прошедшем сезоне английской премьер-лиги занял 14-е место.

Марк Гехи в прошлом сезоне на правах аренды играл за "Суонси" из Чемпионшипа. 21-летний игрок провел 41 матч.

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