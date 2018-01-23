"Кристал Пэлас" подписал защитника Яха

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"Кристал Пэлас" подписал защитника Яха
Защитник "Заглембе" Ярослав Ях перешел в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с лондонским клубом контракт до лета 2021 года.

23-летний Ях выступал за "Заглембе" с 2013 года, провел за клуб 78 матчей и забил 4 гола. Ранее играл за "Лехию". За сборную Польши сыграл 2 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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