"Кристал Пэлас" подпишет защитника "Аякса" Ридевалда

Защитник "Аякса" Хайро Ридевалд близок к переходу в "Кристал Пэлас", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 9 миллионов евро. Переход игрока будет оформлен в ближайшие дни.

20-летний Ридевалд выступает за "Аякс" с 2013 года, провел за клуб 92 матча и забил 3 гола.

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