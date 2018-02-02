"Кристал Пэлас" потерял Сако до конца сезона

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон рассказал о травме полузащитника Бакари Сако.

"Сако получил серьезную травму. У него сломана лодыжки и повреждены связки. Он пропустит остаток этого сезона и начало следующего", - приводит слова Ходжсона официальный твиттер клуба.

В этом сезоне 29-летний Сако провел в чемпионате Англии 16 матчей и забил 3 мяча.

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