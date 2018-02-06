"Кристал Пэлас" потерял Заа на несколько месяцев

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"Кристал Пэлас" потерял Заа на несколько месяцев
Полузащитник "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Times.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение коленных связок. Сроки восстановления игрока могут составить около двух месяцев.

В этом сезоне ивуариец провел 20 матчей в АПЛ и забил 4 гола.

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