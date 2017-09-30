"Кристал Пэлас" повторил антирекорд АПЛ

В рамках седьмого тура АПЛ "Кристал Пэлас" проиграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 0:4.

Как сообщает Opta, команда Роя Ходжсона повторила антирекорд Премьер-лиги, потерпев поражения в семи стартовых матчах чемпионата.

Стоит отметить, что в сезоне 2009/10 аналогичным образом в АПЛ стартовал "Портсмут". | http://soccernews.ru