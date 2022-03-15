"Кристал Пэлас" повторил достижение "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситикристал пэласстатистика

"Кристал Пэлас" повторил достижение "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Кристал Пэлас"

В понедельник в рамках 29-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" дома сыграл вничью с "Манчестер Сити" (0:0).

В первом круге чемпионата "орлы" на выезде победили "горожан" со счётом 2:0.

Таким образом, "Кристал Пэлас" стал второй командой, которой "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы не смог забить в одном сезоне Премьер-лиги.

Подопечные Патрика Виейра повторили достижение "Манчестер Юнайтед", установленное в кампании 2020/21.

Не пропустите: Месси - лидер топ-5 лиг Европы по ударам в каркас ворот в этом сезоне. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин объявил состав сборной России

Карпин объявил состав сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов