"Кристал Пэлас" повторил достижение "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Кристал Пэлас"

В понедельник в рамках 29-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" дома сыграл вничью с "Манчестер Сити" (0:0).

В первом круге чемпионата "орлы" на выезде победили "горожан" со счётом 2:0.

Таким образом, "Кристал Пэлас" стал второй командой, которой "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы не смог забить в одном сезоне Премьер-лиги.

Подопечные Патрика Виейра повторили достижение "Манчестер Юнайтед", установленное в кампании 2020/21.

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