"Кристал Пэлас" повторил достижение, установленное в 1900 году

Благодаря победе над "Сток Сити" в матче 37-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" гарантировал себе сохранение места в лиге на следующий сезон.

Таким образом, как сообщает Opta, "орлы" повторили достижение, установленное в 1900 году. Подопечные Роя Ходжсона стали первой за 118 лет командой, сохранившей место в высшем английском дивизионе после поражений в семи первых турах.

Отметим, что в сезоне 1899/1900 подобное удалось сделать "Ливерпулю". | http://soccernews.ru