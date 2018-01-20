"Кристал Пэлас" претендует на форварда "Интера"

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"Кристал Пэлас" претендует на форварда "Интера"

Форвард миланского "Интера" Эдер Мартинс привлёк внимание клуба из АПЛ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 31-летний нападающий стал трансферной целью "Кристал Пэлас", который готов предложить за него 10-11 миллионов евро.

В этом сезоне Эдер сыграл за "Интер" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. 

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