"Кристал Пэлас" продлил контракт с главным тренером

"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Роем Ходжсоном.

Стороны заключили соглашение до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

71-летний Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас" в сентябре прошлого года. Под его руководством "орлы" финишировали на 11-м месте в АПЛ.

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