"Кристал Пэлас" продолжает интересоваться Чаловым

"Кристал Пэлас" продолжает интересоваться нападающим ЦСКА Федором Чаловым, пишет Evening Standard.



Напомним, этим летом английский клуб пытался купить 21-летнего футболиста, однако "армейцы" отказались отпускать форварда.



Чалов - воспитанник ЦСКА. За основную команду красно-синих он играет с 2016 года. В этом сезоне футболист забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах РПЛ.

"Кристал Пэлас" после семи туров занимает 9 место в АПЛ.

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