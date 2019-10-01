"Кристал Пэлас" продолжает интересоваться Чаловым

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"Кристал Пэлас" продолжает интересоваться Чаловым

"Кристал Пэлас" продолжает интересоваться нападающим ЦСКА Федором Чаловым, пишет Evening Standard.

Напомним, этим летом английский клуб пытался купить 21-летнего футболиста, однако "армейцы" отказались отпускать форварда.

Чалов - воспитанник ЦСКА. За основную команду красно-синих он играет с 2016 года.  В этом сезоне футболист забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах РПЛ.

"Кристал Пэлас" после семи туров занимает 9 место в АПЛ.

А еще: Чалов рассказал, готов ли провести всю карьеру в ЦСКА| http://soccernews.ru
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