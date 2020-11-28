"Кристал Пэлас" проиграл "Ньюкаслу", пропустив два гола на последних минутах
В стартовом матче 10-го тура АПЛ "Ньюкасл" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас".
На данный момент "сороки" занимают десятое место, а "Пэлас" - 13-е.
"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" 0:2
Голы: Уилсон, 88 - 0:1, Жоэлинтон, 89 - 0:2
"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Дэнн, Клайн, Таунсенд (Ридевалд, 67), Шлупп, Куяте, Эзе, Макартур (Батшуайи, 82), Айю (Бентеке, 66).
"Ньюкасл": Дарлоу, Фернандес, Кларк, Льюис, Манкильо, Хендрик, Шелви, Лонгстафф, Альмирон (Ритчи, 68), Жоэлинтон, Уилсон.
Читайте также: Конте заложил первый камень в свое увольнение, а Зидан снова нашел мотивирующие слова для обескровленного "Реала": чем запомнилась главная вывеска вчерашнего дня в ЛЧ? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Страсбур" сыграл вничью с "Ренном" в матче Лиги 1
-
"Вальядолид" и "Леванте" не выявили победителя в матче Примеры
-
"Кристал Пэлас" проиграл "Ньюкаслу", пропустив два гола на последних минутах
-
Гончаренко высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках
-
"Милан" намерен арендовать форварда "Реала"
-
"Вольфсбург" в результативном матче одолел "Вердер". Команды забили на двоих 8 голов
-
Гончаренко выступает за отмену лимита на легионеров
-
Глушаков оценил шансы "Спартака" на чемпионство
-
Пике: "Мы все надеемся, что Месси останется, но это его личное решение"
-
Сын Марадоны: "Забери меня, когда придет мое время"
-
Пирло прокомментировал отсутствие Роналду в заявке на матч с "Беневенто"
-
Агент Трабукки рассказал, почему сорвались трансферы Азмуна и Кокорина в "Наполи"
-
"Барселона" договорилась с игроками о снижении зарплат
-
"Интер" снизил стоимость Эриксена
-
Еще один кандидат в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара
-
"Ювентус" хочет подписать ван де Бека в зимнее трансферное окно
-
"Интер" определился с главным кандидатом на замену Конте
-
Алексей Миранчук заразился коронавирусом
-
Мальдини рассказал об интересе "Милана" к Товену
-
Друг Марадоны: "Диего умер в бедности"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18