"Кристал Пэлас" проиграл "Ньюкаслу", пропустив два гола на последних минутах

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"Кристал Пэлас" проиграл "Ньюкаслу", пропустив два гола на последних минутах

В стартовом матче 10-го тура АПЛ "Ньюкасл" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас".

На данный момент "сороки" занимают десятое место, а "Пэлас" - 13-е.

"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл" 0:2

Голы: Уилсон, 88 - 0:1, Жоэлинтон, 89 - 0:2

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Дэнн, Клайн, Таунсенд (Ридевалд, 67), Шлупп, Куяте, Эзе, Макартур (Батшуайи, 82), Айю (Бентеке, 66).

"Ньюкасл": Дарлоу, Фернандес, Кларк, Льюис, Манкильо, Хендрик, Шелви, Лонгстафф, Альмирон (Ритчи, 68), Жоэлинтон, Уилсон.     

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