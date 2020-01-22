"Кристал Пэлас" проиграл "Саутгемптону", "Борнмут" выиграл у "Брайтона" и другие итоги матчей АПЛ

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"Кристал Пэлас" проиграл "Саутгемптону", "Борнмут" выиграл у "Брайтона" и другие итоги матчей АПЛ

"Кристал Пэлас" в домашнем матче 24-го тура АПЛ проиграл "Саутгемптону"

В параллельных встречах турнира "Борнмут" выиграл у "Брайтона", "Астон Вилла" переиграла "Уотфорд".

"Борнмут" - "Брайтон & Хоув" - 3:1 (2:0)

Голы: Х.Уилсон, 36 - 1:0, Гросс, 41 (в свои ворота) - 2:0, К.Уилсон, 74 - 3:0, Муй, 81 - 3:1.

"Борнмут": Рамсдейл, Смит, Аке, Фрэнсис, Рико, Лерма, Биллинг, Х.Уилсон (Кук, 89), Фрэйзер, К.Уилсон, Соланке (Гослинг, 86).

"Брайтон & Хоув": Райан, Данк, Бернарду (Марч, 60), Уэбстер, Гросс (Троссар, 60), Преппер, Стивенс, Муй, Альсате, Мопей, Джаханбахш (Конноли, 60).

"Астон Вилла" - "Уотфорд" - 2:1 (0:1)

Голы: Дини, 38 - 0:1, Дуглас Луис, 68 - 1:1, Мингс, 90+5 - 2:1.

"Астон Вилла": Рейна, Таргетт, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Дринкуотер (Дуглас Луис, 56), Грилиш, Накамба, Эль-Гази, Трезеге (Вассилев, 77).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Доусон, Масина, Капуэ, Перейра (Грэй, 82), Чалоба (Пуссетто, 75), Дукуре, Дини, Деулофеу (Кабаселе, 90+2).

"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" - 0:2 (0:1)

Голы: Редмонд, 22 - 0:1, Армстронг, 48 - 0:2.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Келли (Уорд, 62), Ридевалд, Макартур, Дж.Маккарти, Куяте (Майер, 62), Дженк (Уикхэм, 69), Айю, Заа.

"Саутгемптон": А.Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш (Ромеу, 21), Вестергор, Стивенс, Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Лонг (Ингс, 70), Редмонд, Обафеми (Адамс, 84).

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