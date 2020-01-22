"Кристал Пэлас" проиграл "Саутгемптону", "Борнмут" выиграл у "Брайтона" и другие итоги матчей АПЛ
"Кристал Пэлас" в домашнем матче 24-го тура АПЛ проиграл "Саутгемптону".
В параллельных встречах турнира "Борнмут" выиграл у "Брайтона", "Астон Вилла" переиграла "Уотфорд".
"Борнмут" - "Брайтон & Хоув" - 3:1 (2:0)
Голы: Х.Уилсон, 36 - 1:0, Гросс, 41 (в свои ворота) - 2:0, К.Уилсон, 74 - 3:0, Муй, 81 - 3:1.
"Борнмут": Рамсдейл, Смит, Аке, Фрэнсис, Рико, Лерма, Биллинг, Х.Уилсон (Кук, 89), Фрэйзер, К.Уилсон, Соланке (Гослинг, 86).
"Брайтон & Хоув": Райан, Данк, Бернарду (Марч, 60), Уэбстер, Гросс (Троссар, 60), Преппер, Стивенс, Муй, Альсате, Мопей, Джаханбахш (Конноли, 60).
"Астон Вилла" - "Уотфорд" - 2:1 (0:1)
Голы: Дини, 38 - 0:1, Дуглас Луис, 68 - 1:1, Мингс, 90+5 - 2:1.
"Астон Вилла": Рейна, Таргетт, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Дринкуотер (Дуглас Луис, 56), Грилиш, Накамба, Эль-Гази, Трезеге (Вассилев, 77).
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Доусон, Масина, Капуэ, Перейра (Грэй, 82), Чалоба (Пуссетто, 75), Дукуре, Дини, Деулофеу (Кабаселе, 90+2).
"Кристал Пэлас" - "Саутгемптон" - 0:2 (0:1)
Голы: Редмонд, 22 - 0:1, Армстронг, 48 - 0:2.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Келли (Уорд, 62), Ридевалд, Макартур, Дж.Маккарти, Куяте (Майер, 62), Дженк (Уикхэм, 69), Айю, Заа.
"Саутгемптон": А.Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш (Ромеу, 21), Вестергор, Стивенс, Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Лонг (Ингс, 70), Редмонд, Обафеми (Адамс, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17