"Кристал Пэлас" пытается купить защитника "Арсенала"

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"Кристал Пэлас" пытается купить защитника "Арсенала"

Защитник лондонского "Арсенала" Калум Чемберс попал в сферу интересов "Кристал Пэлас", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "орлы" предложили за 22-летнего футболиста, который хорошо проявил себя на недавнем молодёжном Евро-2017, 18 миллионов евро.

Стоит отметить, что минувший сезон Чемберс провёл на правах аренды в "Мидлсбро", сыграл 26 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. 

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