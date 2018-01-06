"Кристал Пэлас" рассчитывает получить выгоду от перехода Баркли в "Челси"

"Кристал Пэлас" рассчитывает получить выгоду от перехода полузащитника Росса Баркли в "Челси", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "орлы" считают, что покупка "синими" очередного хавбека может подтолкнуть их к продаже Рубена Лофтус-Чика, который сейчас выступает за команду Роя Ходжсона на правах аренды.

"Кристал Пэлас" хочет сохранить 21-летнего футболиста, который в этом сезоне забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 17 матчах, и готов выкупить его примерно за 17 миллионов евро.

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