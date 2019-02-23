"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" благодаря дублю Заа

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"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" благодаря дублю Заа

"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Два гола в ворота "Лестера" отправил форвард Вильфрид Заа. В составе хозяев отметился Джонни Эванс с паса Харви Барнса.

"Лестер" - "Кристал Пэлас" - 1:4 (0:1).

Голы: Батшуайи, 40 - 0:1, Эванс, 64 - 1:1, Заа, 70 - 1:2, Миливоевич, 81 (с пенальти) - 1:3, Заа, 90+3 - 1:4. 

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Тилеманс (Ихеаначо, 74), Ндиди, Барнс (Окадзаки, 85), Мэддисон, Варди, Геззаль (Грэй, 46).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако (Данн, 78), Томкинс, ван Анхолт, Дж.Уорд, Шлупп, Макартур, Миливоевич, Таунсенд (Куяте, 80), Заа, Батшуайи (Айю, 87).

"Кристал Пэлас", имея в активе 13 баллов, расположился на 13 месте. "Лестер" с 32 баллами занимает 12 позицию.

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