"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" благодаря дублю Заа
"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Два гола в ворота "Лестера" отправил форвард Вильфрид Заа. В составе хозяев отметился Джонни Эванс с паса Харви Барнса.
"Лестер" - "Кристал Пэлас" - 1:4 (0:1).
Голы: Батшуайи, 40 - 0:1, Эванс, 64 - 1:1, Заа, 70 - 1:2, Миливоевич, 81 (с пенальти) - 1:3, Заа, 90+3 - 1:4.
"Лестер": Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Тилеманс (Ихеаначо, 74), Ндиди, Барнс (Окадзаки, 85), Мэддисон, Варди, Геззаль (Грэй, 46).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако (Данн, 78), Томкинс, ван Анхолт, Дж.Уорд, Шлупп, Макартур, Миливоевич, Таунсенд (Куяте, 80), Заа, Батшуайи (Айю, 87).
"Кристал Пэлас", имея в активе 13 баллов, расположился на 13 месте. "Лестер" с 32 баллами занимает 12 позицию.
А еще: "Борнмунт" и "Вулверхэмптон" не смогли выявить победителя, а "Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Фрозиноне" - "Рома": видеотрансляция поединка "волков" с одним из аутсайдеров Серии А
-
"Борнмут" и "Вулверхэмптон" не смогли выявить победителя, "Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд"
-
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ним"
-
Дом игрока ПСЖ обокрали во время матча с "Монпелье"
-
Хет-трик Месси помог "Барселоне" победить "Севилью" (видео голов)
Лента новостей
-
Месси красиво поступил после хет-трика в ворота "Севильи"
-
Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд
-
"Марсель" отказал российскому клубу в продаже игрока
-
"Алавес" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)
-
"Фортуна" обыграла "Нюрнберг" в матче 23-го тура чемпионата Германии
-
У каждой команды есть хорошие игроки, у нас - лучший: Вальверде мощно высказался о Месси
-
"Алавес" и "Сельта" разошлись миром в матче Ла Лиги
-
"Фрозиноне" - "Рома": видеотрансляция поединка "волков" с одним из аутсайдеров Серии А
-
"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" благодаря дублю Заа
-
На матче АПЛ произошел курьезный эпизод
-
Перишич определился со своим будущим в "Интере"
-
Капитан "Барселоны" высказался о победном матче с "Севильей"
-
"Борнмут" и "Вулверхэмптон" не смогли выявить победителя, "Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд"
-
Мы не знали, как остановить лучшего игрока в мире: тренер "Севильи" мощно высказался о Месси
-
Мбаппе установил невероятный рекорд Лиги 1
-
"Севилья" - "Барселона - 2:4 (видеообзор)
-
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ним"
-
Дом игрока ПСЖ обокрали во время матча с "Монпелье"
-
Чалов и Нисимура помогли ЦСКА переиграть "Уфу" в товарищеском матче
-
1
Месси установил очередной рекорд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Бернли
|27
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|26
|27
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11